Иран и Венесуэла обсудят сотрудничество в нефтегазе, в том числе строительство НПЗ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министр нефти Ирана Джавад Оуджи направился в Венесуэлу для переговоров с министром нефти Венесуэлы Педро Теллечеа о развитии сотрудничества в энергетической отрасли, сообщает иранское агентство Tasnim.

Министры обсудят вопросы инвестирования в нефтегазовые проекты Венесуэлы, строительства и капитального ремонта нефтеперерабатывающих заводов, экспорта технических и инженерных услуг в Венесуэлу, а также развитие сотрудничества в нефтехимической отрасли.

Агентство отметило, что в последние годы Министерство нефти Ирана активизировало усилия по развитию отношений со странами Латинской Америки в рамках "энергетической дипломатии". Внешнеторговый оборот между Ираном и Венесуэлой в нефтяной отрасли за последние 20 месяцев достиг $3,5 млрд. Эта сумма включает в себя торговлю нефтью и газовым конденсатом, инженерно-технические услуги, поставки оборудования, а также реконструкцию и капитальный ремонт нефтеперерабатывающих комплексов Венесуэлы.

Ранее национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) сообщила о подписании меморандума о сотрудничестве между министерством нефти Венесуэлы и министерством энергетики и минеральных ресурсов Турции. Документ был подписан по итогам встречи Педро Теллечеа с главой Минэнерго Турции Алпарсланом Байрактаром. "Это заложит основу для устойчивого развития взаимного сотрудничества в области добычи углеводородов". - подчеркивает PDVSA.