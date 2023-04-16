Иран и Венесуэла договорились усилить сотрудничество в нефтегазовой сфере

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Иран и Венесуэла достигли соглашения о наращивании сотрудничества в нефтегазовой сфере, включая совместное развитие месторождений нефти и газа, сообщает в воскресенье Tasnim.

В ходе визита в Каракас министр нефти Ирана Джавад Оджи и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подписали целую серию соответствующих документов, включая меморандум о взаимопонимании.

Также стороны договорились работать вместе над модернизацией и реконструкцией венесуэльских нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов при помощи технической и инженерно-конструкторской помощи Ирана с целью максимально нарастить мощности этих предприятий.

Кроме того, Тегеран и Каракас намерены сотрудничать при экспорте нефти, газового конденсата и побочных продуктов нефтедобычи.

В июне 2022 года в ходе визита венесуэльского президента Николаса Мадуро в Иран Тегеран и Каракас объявили о рассчитанном на 20 лет плане сотрудничества в области нефти, нефтепереработки, нефтехимии, а также обороны, туризма, культуры и сельского хозяйства.