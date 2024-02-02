Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Amazon в IV квартале увеличил операционную прибыль в пять раз

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в четвертом квартале увеличил операционную прибыль почти в пять раз, при этом она превзошла прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль поднялась до $13,2 млрд с $2,7 млрд в октябре-декабре 2022 года.

Чистая прибыль выросла до $10,6 млрд, или $1 в расчете на акцию, по сравнению с $278 млн, или $0,03 цента на акцию, за аналогичный период годом ранее, когда Amazon зафиксировала масштабные списания стоимости инвестиций в автопроизводителя Rivian и другие разовые расходы.

Квартальная выручка компании повысилась на 14% и достигла $170 млрд против $149,2 млрд в предшествующий год.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали операционную прибыль в $10,4 млрд, чистую прибыль - в $0,8 на акцию, выручку - $166 млрд. Сама компания в конце октября прогнозировала выручку в диапазоне $160-167 млрд.

Бизнес Amazon в сфере онлайн-торговли в Северной Америке в четвертом квартале получил операционную прибыль в размере $6,5 млрд против убытка в $0,2 млрд годом ранее, его выручка выросла на 13% - до $105,5 млрд.

Операционный убыток от деятельности за рубежом сократился до $0,4 млрд с $2,2 млрд, а выручка повысилась на 17% - до $40,2 млрд.

Операционная прибыль облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла до $7,2 млрд с $5,2 млрд. Выручка повысилась на 13% и достигла $24,2 млрд, что совпало с консенсус-прогнозом.

Рекламный бизнес увеличил выручку на 27% - до $14,7 млрд. Эксперты ожидали $14,2 млрд.

Amazon прогнозирует в первом квартале выручку в районе $138-143,5 млрд, операционную прибыль - $8-12 млрд. Аналитики оценивают эти показатели в среднем в $142 млрд и $9 млрд соответственно.

Котировки акций ритейлера выросли на дополнительных торгах в четверг на 7,1% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась почти на 15% (до $1,6 трлн), фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 14%.

Amazon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Европейские акции снизились на статданных, отчетностях компаний

Европейские акции снизились на статданных, отчетностях компаний

Правительству предложили разгрузить Восточный полигон РЖД за счет рек Сибири

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

С начала СВО на оборонные предприятия пришли работать больше 0,5 млн человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });