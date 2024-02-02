Amazon в IV квартале увеличил операционную прибыль в пять раз

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в четвертом квартале увеличил операционную прибыль почти в пять раз, при этом она превзошла прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль поднялась до $13,2 млрд с $2,7 млрд в октябре-декабре 2022 года.

Чистая прибыль выросла до $10,6 млрд, или $1 в расчете на акцию, по сравнению с $278 млн, или $0,03 цента на акцию, за аналогичный период годом ранее, когда Amazon зафиксировала масштабные списания стоимости инвестиций в автопроизводителя Rivian и другие разовые расходы.

Квартальная выручка компании повысилась на 14% и достигла $170 млрд против $149,2 млрд в предшествующий год.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали операционную прибыль в $10,4 млрд, чистую прибыль - в $0,8 на акцию, выручку - $166 млрд. Сама компания в конце октября прогнозировала выручку в диапазоне $160-167 млрд.

Бизнес Amazon в сфере онлайн-торговли в Северной Америке в четвертом квартале получил операционную прибыль в размере $6,5 млрд против убытка в $0,2 млрд годом ранее, его выручка выросла на 13% - до $105,5 млрд.

Операционный убыток от деятельности за рубежом сократился до $0,4 млрд с $2,2 млрд, а выручка повысилась на 17% - до $40,2 млрд.

Операционная прибыль облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла до $7,2 млрд с $5,2 млрд. Выручка повысилась на 13% и достигла $24,2 млрд, что совпало с консенсус-прогнозом.

Рекламный бизнес увеличил выручку на 27% - до $14,7 млрд. Эксперты ожидали $14,2 млрд.

Amazon прогнозирует в первом квартале выручку в районе $138-143,5 млрд, операционную прибыль - $8-12 млрд. Аналитики оценивают эти показатели в среднем в $142 млрд и $9 млрд соответственно.

Котировки акций ритейлера выросли на дополнительных торгах в четверг на 7,1% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась почти на 15% (до $1,6 трлн), фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 14%.