Apple стал самым дорогим брендом в мире

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Apple стал самым дорогим брендом в мире, при этом занимавший лидирующую позицию в прошлом году Amazon упал сразу на четвертое место, говорится в ежегодном исследовании Brand Finance Global 500.

Стоимость бренда Apple за год взлетела на 74% - до $516,6 млрд, в то время как у Amazon выросла всего на 3,2% - до $308,9 млрд.

На второе место в рейтинге с четвертого поднялся Microsoft, продемонстрировавший подъем почти на 78% (до $340,4 млрд). Google остался на третьей строчке (+18,5%, до $333,4 млрд).

Далее с большим отставанием следуют Samsung и Walmart, которые поменялись местами по сравнению с прошлым годом. Стоимость первого бренда снизилась на 0,3% - до $99,4 млрд, второго - на 15%, до $96,8 млрд.

На седьмую строчку с десятой поднялся TikTok (+28%, до $84,2 млрд), на восьмую с четырнадцатой Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) (+28%, до $75,7 млрд), на девятую с одиннадцатой Deutsche Telekom (+16,5%, до $73,3 млрд). Они вытеснили китайский банк ICBC (+3,3%, до $71,8 млрд) на десятое место с седьмого годом ранее и Verizon (+6,4%, до $71,75 млрд) - на 11-е с восьмого.

Deutsche Telekom стал самым дорогим телекоммуникационным брендом, обогнав Verizon. Также он занимает первое место среди всех европейских брендов.

Бренд Tesla подешевел на 12% (до $58,3 млрд), в результате чего он упал сразу на 18-ю строчку рейтинга с девятой в 2023 году.

Наиболее быстрые темпы роста стоимости продемонстрировал бренд Nvidia, поднявшийся на 30-ю позицию со 117-й годом ранее (рост на 163%, до $44,5 млрд), что обусловлено повышением интереса к разработкам на базе искусственного интеллекта.

В топ-500 вошел 201 американский бренд, на них приходится свыше половины общей стоимости, отмечается в сообщении. В топ-30 помимо брендов из США и Китая входят всего шесть компаний: Samsung, Deutsche Telekom, Mercedes-Benz, Toyota, Shell и Allianz.

Российские бренды в рейтинге 2024 года не представлены.

Восьмое ежегодное исследование Brand Finance содержит данные о более чем 6 тыс. брендов из 41 страны и 31 отраслевого сектора. В опросе приняли участие свыше 150 тыс. респондентов.