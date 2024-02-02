Meta увеличила прибыль в три раза в IV квартале и впервые выплатит дивиденды

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) увеличила чистую прибыль в четвертом квартале в три раза и нарастила выручку на четверть, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

Также компания впервые объявила о выплате квартальных дивидендов и анонсировала масштабную программу выкупа акций, благодаря чему ее бумаги подскочили на дополнительных торгах в четверг на 15%. За последние 12 месяцев капитализация компании взлетела более чем в два раза, до $1 трлн.

Как сообщается в пресс-релизе Meta, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $14,02 млрд, или $5,33 в расчете на акцию, по сравнению с 4,65 млрд, или $1,76 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка подскочила на 25% и составила $40,11 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $4,82 на акцию при выручке в $39,1 млрд.

Meta выплатит первые в истории компании дивиденды в размере 50 центов на акцию. Платежи состоятся 26 марта.

Главный финансовый директор Meta Сьюзен Ли заявила, что компания планирует оставить выкуп акций в качестве основного способа выплат акционерам. Руководство одобрило новую программу buyback на сумму $50 млрд.

В первом квартале Meta планирует получить выручку в диапазоне $34,5-37 млрд, средние ожидания экспертов составляют $33,9 млрд.

Число ежедневно активных пользователей (DAU) соцсети Facebook на конец 2023 года составило 2,11 млрд человек, показатель увеличился на 6% в годовом выражении. Число ежемесячно активных пользователей повысилось на 3%, до 3,07 млрд.

Компания намерена перестать публиковать данные о числе активных пользователей. Вместо этого она будет раскрывать информацию о средних расценках на рекламу в различных регионах и количество просмотров рекламных сообщений.