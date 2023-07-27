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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Meta во II квартале нарастила чистую прибыль на 16%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) во втором квартале нарастила чистую прибыль на 16%, выручку - на 11%, оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), чистая прибыль в апреле-июне составила $7,788 млрд, или $2,98 в расчете на акцию, по сравнению с $6,687 млрд, или $2,46 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

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Выручка увеличилась на 11% и достигла $31,999 млрд против $28,822 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 12%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,91 на акцию при выручке в $31,1 млрд.

Число ежедневно активных пользователей (DAU) Facebook в минувшем квартале достигло 2,06 млрд человек, показатель вырос за год на 5%. Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) увеличилось на 3% - до 3,03 млрд человек.

В третьем квартале Meta планирует получить выручку в диапазоне $32-34,5 млрд, что значительно выше показателя $27,714 млрд, зафиксированного за тот же период 2022 года. Консенсус-прогноз аналитиков составляет $31,2 млрд.

Котировки акций Meta на дополнительных торгах в среду подскочили на 6,8% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании с начала текущего года взлетела почти в 1,5 раза (до более чем $754,77 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил за этот период 35%.

Meta
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