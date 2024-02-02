"Северсталь" может выплатить 191,51 руб. на акцию, направив на дивиденды больше 100% FCF

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Северсталь" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 191,51 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 18 июня 2024 года. Ожидается, что утверждение дивидендов состоится на годовом собрании акционеров 7 июня 2024 года.

Датой, на которую составляется список акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров, является 13 мая 2024 года.

FCF (Free cash flow - свободный денежный поток) компании в 2023 году составил 119,97 млрд рублей. Средний прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", составлял 118,4 млрд рублей. При этом максимальные ожидания по размеру дивидендных выплат при условии выплаты 100% свободного денежного потока составляли 166 руб./акция.