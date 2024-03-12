"Северсталь" не исключила возможности направить на дивиденды больше 100% FCF

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "Северсталь" не исключает возможности направить на дивидендные выплаты больше 100% свободного денежного потока, однако базовым сценарием считает выплату 100% FCF, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов в эфире телеграм-канала "Газпромбанк Инвестиций".

"По поводу политики распределения капитала и того, что будет с той денежной подушкой, которую мы накопили. Частично эта подушка уже рекомендована к выплате (дивидендов - ИФ) за 2023 год (...) По поводу дальнейших планов - пока что, учитывая то, что доступ к рынкам капитала для нас достаточно осложнился, скорее, мы займем более осторожную позицию: какое-то время мы бы хотели пожить в net cash position, когда денежные средства на счетах превышают наши обязательства, - сказал он. - Базовый сценарий: я бы ориентировался на нашу дивидендную политику, в соответствии с которой мы стремимся выплачивать 100% свободного денежного потока при условии непревышения определенной долговой нагрузки. Вероятность, конечно, есть, но я бы не преувеличивал сильно ее значимость".

По словам топ-менеджера, "Северсталь" предпочитает достаточно осторожно подходить к распределению капитала, в том числе из-за сжатого горизонта планирования.

Отвечая на вопрос о возвращении компании к ежеквартальным дивидендным выплатам, Климантов ответил, что пока существует высокая вероятность возвращения "Северстали" к квартальным финансовым раскрытиям.

"Компании в целом удобнее оценивать свою деятельность и вести свое планирование в квартальном разрезе, есть вероятность возвращения к квартальным циклам", - добавил он.

В феврале совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 191,51 руб. на акцию (134% FCF). Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 18 июня 2024 года. Ожидается, что утверждение дивидендов состоится на годовом собрании акционеров 7 июня 2024 года. FCF компании в 2023 году составил 119,97 млрд рублей.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х (на конец 2023 года - отрицательные 0,8х) компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

"Северсталь" не выплачивает дивиденды с III квартала 2021 года и станет первой российской сталелитейной компанией, которая возобновит выплаты.