"Вкусвилл" в 2023 году увеличил оборот на 27% до 297,5 млрд рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" по итогам 2023 года нарастил оборот на 27% до 297,5 млрд рублей (с НДС), говорится в сообщении компании.

К концу прошлого года доля онлайн-заказов превысила 50% от всего оборота. Продажи направления увеличились более чем в 1,5 раза до 139,4 млрд рублей (с НДС). Сама компания отмечает, что направление приносит прибыль, но не раскрывает показатель.

Всего за год ритейлер открыл 531 новый магазин и 28 дарксторов, нарастив темпы развития в 5 раз.

В течение прошлого года было доставлено 107,7 млн заказов (+52%).

"Вкусвилл" – один из самых быстрорастущих ритейлеров в РФ. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 1,85 тыс. магазинов в 152 городах России, более 140 дарксторов (магазины для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей), мобильное приложение и интернет-магазин.