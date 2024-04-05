"Вкусвилл" купил 95% сервиса по доставке еды в офисы "Обед.ру"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - АО "Вкусвилл" приобрело 95% ООО "Обед.ру", платформы по доставке еды в офисы, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Представитель ритейлера сообщил "Интерфаксу", что сделка по покупке платформы поможет усилить позиции компании в корпоративном питании.

Еще 5% ООО сохраняется за кипрской Transportation Investments Management.

Сумму сделки в компании раскрывать не стали. Предполагается, что сервис сохранит основную команду.

"Мы нацелены на развитие компании, усиление бренда, расширение сотрудничества с партнерами и поиск новых решений как в В2В, так и в B2C сегменте", - прокомментировали во "Вкусвилле" планы по развитию приобретенного сервиса.

"Обед.ру" работает с 2004 года. Сервис сотрудничает с более чем 700 работодателями, включая АО "Глонасс", SuperJob, Gismeteo и другие.

"Вкусвилл" - один из самых быстро растущих ритейлеров в РФ. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 1,9 тыс. магазинов в 152 городах России, более 150 дарксторов (магазины для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей), мобильное приложение и интернет-магазин.