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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Курс доллара поднялся до 91 рубля впервые с 16 января

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань заметно подрастают на Московской бирже в пятницу днем. Доллар поднялся выше 91 руб. впервые с 16 января, евро торгуется вблизи 99 руб.

Курс доллара США составил 91,02 руб. в 15:42, что на 55,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,92 руб., подорожав на 98 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 74,49 копейки - до 94,57 руб. Курс китайского юаня вырос на 7 копеек - до 12,64 руб.

Рубль подешевел в четверг на 0,5% - до 90,5 руб., в пятницу он продолжил слабеть, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

"Похоже, это связано с незначительными продажами иностранной валюты экспортерами после завершения выплат налогов и дивидендов, о чем свидетельствует сокращение оборотов по паре юань-рубль, - пишут в комментарии эксперты. - Кроме того, снизилась цена нефти на ожиданиях улучшения ситуации на Ближнем Востоке. В этих условиях рубль сегодня может достичь 91 руб.".

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