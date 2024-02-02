Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с 9 января

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Евро и доллар США заметно подрастают на Московской бирже в пятницу днем. Евро поднялся выше 99 рублей впервые с 9 января, доллар торгуется выше 91 рубля впервые с 16 января.

Курс евро составил 99,01 руб./EUR1 в 16:13, что на 1,08 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому времени стоил 91,09 руб./$1, подорожав на 62,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 82,61 копейки - до 94,65 руб.

Рубль после позитивного старта быстро сдал позиции. Затем произошло еще несколько попыток укрепления, но в середине торгов российская валюта стала активно дешеветь, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Негативное сочетание ключевых драйверов продолжает усиливать давление на курс рубля. Вероятное восстановление импорта усугубляется недостаточным объемом экспортной выручки. Кроме геополитического дисконта в ценах на поставляемые из страны товары, это обусловлено сокращением российского экспорта в абсолютном значении как из-за геополитических и санкционных факторов, так и в рамках исполнения соглашения ОПЕК+. Жесткая монетарная политика ЦБ, а также большие обязательства экспортеров по возврату и продаже валютной выручки лишь сдерживают рубль от более быстрого ослабления. Теперь в его динамике основную роль играет конъюнктура рынка сырья, а также нерыночные факторы, связанные с геополитикой, которые влияют на объем российского экспорта", - полагает аналитик.