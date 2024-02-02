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Tesla отзывает до 2,2 млн машин из-за мелкого шрифта сообщений приборной панели

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американская Tesla отзывает до 2,2 млн электромобилей, включая выпущенные в этом году пикапы Cybertruck, в связи с неправильным размером шрифта предупреждающих сообщений на приборной панели, отмечается на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Transportation Safety Administration, NHTSA).

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Шрифт сообщений слишком мал, что может усложнить прочтение критически важной информации и тем самым повысить вероятность ДТП, говорится в документе.

Отзывная кампания проводится посредством бесплатного удаленного обновления программного обеспечения и затрагивает некоторые из машин Model S 2012-2023 годов выпуска, Model X (2016-2024 г.в.), Model 3 (2017-2023 г.в.), Model Y (2019-2024 г.в.) и Cybertruck (2024 г.в.).

В 2023 году Tesla поставила 1,8 млн электромобилей по всему миру.

Акции автопроизводителя дешевеют на 0,8% на предварительных торгах в пятницу.

Tesla
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