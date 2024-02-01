Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla незамедлительно проведет голосование акционеров по вопросу изменения места регистрации компании с Делавэра на Техас, написал глава компании Илон Маск в социальной сети X (бывшая Twitter).

Ранее он провел опрос в X, в ходе которого 87,1% респондентов поддержали идею о перерегистрации компании в Техасе и перемещении туда головного офиса.

Канцелярский суд Делавэра на этой неделе признал недействительным решение совета директоров Tesla от 2018 года о предоставлении Маску рекордного для глав публичных компаний компенсационного пакета на сумму до $55,8 млрд. Как отметил суд, совет директоров автопроизводителя не должен был утверждать пакет, который несправедлив по отношению к акционерам.

"Никогда не регистрируйте компании в штате Делавэр, - написал Маск в X после вынесения судебного решения. - Если вы предпочитаете, чтобы вопросы решали акционеры, советую регистрироваться в Неваде или Техасе".