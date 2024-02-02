BAT и Philip Morris урегулировали патентный спор вокруг электронных сигарет

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Британский табачный концерн British American Tobacco (BAT) заключил с американской Philip Morris International глобальное мировое соглашение об урегулировании патентного спора вокруг его электронных сигарет и изделий из нагреваемого табака (ИНТ), говорится в пресс-релизе BAT.

Соглашение ставит точку во всех судебных разбирательствах по вопросам нарушения патентов и исключает возможность подачи дальнейших исков относительно существующих электронных сигарет и ИНТ.

Вместе с тем оно позволит обеим сторонам выпускать новые версии продукции.

Британский концерн назвал мировую сделку лучшим путем к реализации его бизнес-планов.

В 2020 году BAT подала в суд на двух своих крупнейших конкурентов, утверждая, что система нагревания табака IQOS, разработанная Philip Morris и продаваемая Altria Group, нарушает ее патенты в США.