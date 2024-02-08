Philip Morris в IV кв. снизил чистую прибыль на 1,2%, выручка совпала с прогнозом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International в четвертом квартале снизил чистую прибыль на 1,2%, при этом выручка совпала с консенсус-прогнозом, а скорректированная прибыль оказалась хуже.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,19 млрд, или $1,41 в расчете на акцию, по сравнению с $2,38 млрд, или $1,54 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль выросла до $1,36 на акцию с $1,23. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали ее в $1,45 на акцию.

Квартальная выручка компании выросла на 11% и достигла $9,047 млрд. Объем продаж табачной продукции сократился на 0,5% - до 185,1 млрд штук.

Philip Morris ожидает по итогам 2024 года получить чистую прибыль в диапазоне $5,9-6,02 на акцию по сравнению с $5,02 на акцию в прошлом году. Аналитики прогнозировали $6,6 на акцию.

Котировки акций Philip Morris снижаются на 2,1% в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 1,8% (до $142 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил почти 15%.

Philip Morris быа выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.