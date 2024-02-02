Рубль в пятницу подешевел к основным валютам на фоне обвалившихся цен на нефть

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне обвалившихся цен на нефть.

Курс доллара США составил 91,05 руб. в 19:00, что на 58,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Доллар поднялся выше 91 руб. впервые с 16 января. Евро к этому времени стоил 98,29 руб., подорожав на 35,75 копейки. Ранее евро поднимался выше 99 руб. впервые с 9 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 48,13 копейки, до 94,31 руб. Курс китайского юаня увеличился на 4,6 копейки - до 12,61 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным валютам по итогам пятницы, негативное влияние на его котировки оказало сильное падение цен на нефть, которая, в свою очередь, отреагировала на укрепление доллара США к большинству мировых валют на глобальном рынке после выхода данных по рынку труда США за январь, которые оказались существенно лучше прогнозов.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 353 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 180 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в декабре число рабочих мест в американской экономике повысилось на 333 тыс., а не на 216 тыс., как сообщалось ранее. Между тем безработица в США в январе осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в январе повысилась на 0,6% относительно предыдущего месяца (максимально с марта 2022 года), до $34,55 в час. В годовом выражении показатель вырос на 4,5% (максимально с февраля 2023 года). Аналитики ожидали повышения на 0,3% и 4,1% соответственно. В декабре рост составил 0,4% и 4,4%.

Средняя продолжительность рабочей недели в США в прошлом месяце сократилась до 34,1 часа с 34,3 часа месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,5%.

Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 79 пунктов с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о повышении индекса до 78,8 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал его рост до 78,9 пункта.

"Российский рубль сегодня показывал слабую динамику, однако движение вверх стало набирать обороты после обеда, достигнув к 16:30 МСК отметки 91 рубль за доллар. Интересно отметить, что в это время вышла очень сильная статистика по рынку труда США, напротив, подтолкнувшая индекс доллара вверх на 0,6% на ожиданиях более медленного снижения ставки ФРС. Рубль, вопреки американской статистике, показал укрепление до 90,6 за доллар, подсвечивая сформировавшуюся низкую чувствительность к событиям во внешнем контуре", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

Нефть

Цены на нефть перешли к снижению вечером в пятницу на фоне активного укрепления доллара США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $77,92 за баррель, что на 1,92% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,02%, до $72,33 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,6%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Поддержку доллару оказывают ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС, укрепившиеся после публикации в пятницу сильных данных по американскому рынку труда.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 43,27 копейки, до 90,6626 руб., и увеличил курс евро на 1,2428 рубля, до 98,6437 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 34,04 копейки по отношению к четвергу и составил 90,5671 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 52,68 копейки и составил 90,7837 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 156,308 млн, из которых $328,087 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $828,221 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,1302 рубля, до 98,5017 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 1,1605 рубля, до 98,627 руб. Объем торгов евро составил EUR470,486 млн, из которых EUR137,024 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR333,462 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 февраля опустилась на 18 базисных пунктов - до 15,82% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу на 2 базисных пункта - до 15,66% годовых, на три месяца - поднялась относительно четверга на 2 базисных пункта, до 15,46% годовых, на шесть месяцев - прибавила 4 базисных пункта и составила 13,99% годовых.