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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Что произошло за день: пятница, 2 февраля

Заявления Путина на встрече с участниками форума "Все для Победы!", предварительное согласие ХАМАС на освобождение заложников, объявление в розыск двух адвокатов Навального

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%, их морская составляющая - почти на 100%, заявил Владимир Путин. Президент РФ также сообщил на встрече с участниками форума "Все для Победы!" о наращивании поставок танков в войска с начала СВО в пять раз, а также о высокой востребованности ЗРК "Панцирь" на международных рынках.

- Шойгу заявил, что Украина потеряла более 23 тысяч военных убитыми и ранеными за январь, российские военные сохраняют стратегическую инициативу в зоне операции, "продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю".

- Рубль в пятницу подешевел к основным валютам. Курс доллара США составил 91,05 руб. в 19:00 (поднялся выше 91 руб. впервые с 16 января), евро к этому времени стоил 98,29 руб. (ранее поднимался выше 99 руб. впервые с 9 января).

- ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с освобождением заложников, сообщил представитель МИД Катара. По его словам, ранее условия одобрила израильская сторона.

- В розыск объявлены еще двое адвокатов Алексея Навального: Александр Федулов и Ольга Михайлова. В январе Михайловой было заочно предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе.

- ФАС и Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа проверят участников биржевых торгов топливом на предмет манипулирования рынком в январе. Как сообщалось, биржевые цены на бензин за январь увеличились на 24-26%.

- Мишустин заявил о различиях в "мозгах" нейросетевых моделей в РФ и на Западе. Он сказал, что, в частности, у российского GigaChat и западного ChatGPT "фактически разные картины мира".

- Турецкий строительный подрядчик Ronesans Holding объявил о сворачивании операций в России. В Петербурге бизнес группы зародился в 1993 году.

- Американский сурок Фил предсказал скорое наступление весны. Церемония прошла в городе Панксатони. По данным сайта Stormfax Almanac, предсказания Фила сбывались только в 39% случаев.

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