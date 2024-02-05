Европейские рынки акций преимущественно выросли в пятницу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,01% и составил 483,93 пункта.

Германский индикатор DAX увеличился на 0,35%, французский CAC 40 - на 0,05%, итальянский FTSE MIB - на 0,09%, испанский IBEX 35 - на 0,48%. Британский FTSE 100 снизился на 0,09%.

Объем промышленного производства во Франции вырос на 1,1% в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем, рекордными темпами с мая, сообщило французское статистическое агентство Insee. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение всего на 0,2%.

В годовом выражении французское промпроизводство увеличилось на 0,9% после роста на 0,4% в ноябре.

Также инвесторы оценивали январский отчет по американскому рынку труда, показавший увеличение рабочих мест на 353 тыс. против ожидавшегося роста на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7% вместо прогнозировавшегося подъема до 3,8%.

Поддержку европейскому рынку акций оказала позитивная отчетность американских IT-гигантов Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Amazon, опубликованная накануне.

Рыночная стоимость British American Tobacco (BAT) выросла на 1,2%. Британский табачный концерн заключил с американской Philip Morris глобальное мировое соглашение об урегулировании спора вокруг его электронных сигарет и изделий из нагреваемого табака, которое ставит точку во всех судебных разбирательствах по вопросам нарушения патентов и исключает возможность подачи дальнейших исков относительно существующей продукции указанных категорий. BAT назвала мировую сделку лучшим путем к реализации ее бизнес-планов.

Капитализация Delivery Hero рухнула на 23,5% после того, как германский сервис доставки опроверг слухи о прекращении переговоров по вопросу продажи бизнеса дочерней Foodpanda в отдельных странах Юго-Восточной Азии.

Акции Caixabank подешевели на 0,2%, хотя испанский банк отчитался о росте чистой прибыли на 76% в четвертом квартале.

Датский Danske Bank также обнародовал сильную квартальную отчетность и анонсировал программу обратного выкупа акций на 5,5 млрд крон ($802 млн). Цена его бумаг поднялась на 8,1%.

Между тем шведский производитель бытовой техники Electrolux предупредил о высокой неопределенности для будущих финансовых показателей компании в связи с ситуацией в Красном море, которая привела к скачку ставок фрахта судов. Тем не менее капитализация компании выросла на 0,7%.

Рыночная стоимость Mercedes-Benz Group поднялась на 2,2%. Германский автопроизводитель сообщил, что показатель свободного денежного потока в промышленных подразделениях компании вырос до 11,3 млрд евро в 2023 году, превысив прогноз рынка на уровне 9,9 млрд евро.