"Софтлайн" приобретет долю в ИТ-направлении холдинга R.Partner

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" (ГК Softline) приобретает долю в ИТ-направлении группы компаний R.Partner (Хабаровск), говорится в сообщении "Софтлайна".

R.Partner – многопрофильная группа компаний с головным офисом в Хабаровске, предоставляющая полный спектр услуг от системной интеграции до телекоммуникационных и инженерных систем.

В сообщении отмечается, что "Софтлайн" приобретает два юрлица холдинга R.Partner – "Хабэко-Партнер" и "Инфоком". Еще два юрлица – "Ланит-Партнер" и "Безопасные дороги ЕАО" – находятся за рамками интересов ГК Softline и в скором времени будут обособлены и отделены.

Как говорится в сообщении, Softline, таким образом, приобретает долю в ИТ-части бизнеса группы R.Partner, который включает следующие основные виды деятельности: разработка критически важных инфраструктурных решений российского и иностранного производства, настройка, глубокая интеграция и полное сопровождение, услуги по ремонту оборудования ведущих российских и иностранных вендоров, поставка и настройка программных продуктов, круглосуточная техподдержка и техобслуживание, а также проектирование и строительство систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и прочих систем зданий и ЦОДов.

"Сделка позволит Softline в синергии с R.Partner создать многоцелевой ИТ-кластер в ДФО. Основная цель кластера – постоянно действующая площадка с тремя векторами: экспозиция и продвижение решений Softline для заказчиков ДФО; площадка для реализации крупных государственных проектов, сильная экспертиза и команда под появляющиеся задачи государства в направлении азиатского региона", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора "Софтлайна" Владимира Лаврова, приведенным в сообщении, интеграция бизнеса R.Partner обеспечит Softline еще большую географическую экспансию бизнеса в России, позволит усилить лидерские позиции на отечественном ИТ-рынке, в частности – за счет получения конкурентного преимущества благодаря приобретенным экспертным ресурсам в Восточной части РФ.