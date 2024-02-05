Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

"Софтлайн" приобретет долю в ИТ-направлении холдинга R.Partner

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" (ГК Softline) приобретает долю в ИТ-направлении группы компаний R.Partner (Хабаровск), говорится в сообщении "Софтлайна".

R.Partner – многопрофильная группа компаний с головным офисом в Хабаровске, предоставляющая полный спектр услуг от системной интеграции до телекоммуникационных и инженерных систем.

В сообщении отмечается, что "Софтлайн" приобретает два юрлица холдинга R.Partner – "Хабэко-Партнер" и "Инфоком". Еще два юрлица – "Ланит-Партнер" и "Безопасные дороги ЕАО" – находятся за рамками интересов ГК Softline и в скором времени будут обособлены и отделены.

Как говорится в сообщении, Softline, таким образом, приобретает долю в ИТ-части бизнеса группы R.Partner, который включает следующие основные виды деятельности: разработка критически важных инфраструктурных решений российского и иностранного производства, настройка, глубокая интеграция и полное сопровождение, услуги по ремонту оборудования ведущих российских и иностранных вендоров, поставка и настройка программных продуктов, круглосуточная техподдержка и техобслуживание, а также проектирование и строительство систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и прочих систем зданий и ЦОДов.

"Сделка позволит Softline в синергии с R.Partner создать многоцелевой ИТ-кластер в ДФО. Основная цель кластера – постоянно действующая площадка с тремя векторами: экспозиция и продвижение решений Softline для заказчиков ДФО; площадка для реализации крупных государственных проектов, сильная экспертиза и команда под появляющиеся задачи государства в направлении азиатского региона", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора "Софтлайна" Владимира Лаврова, приведенным в сообщении, интеграция бизнеса R.Partner обеспечит Softline еще большую географическую экспансию бизнеса в России, позволит усилить лидерские позиции на отечественном ИТ-рынке, в частности – за счет получения конкурентного преимущества благодаря приобретенным экспертным ресурсам в Восточной части РФ.

Softline Софтлайн R.Partner Хабэко-Партнер Инфоком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Yandex N.V. может направить часть денег от продажи бизнеса "Яндекса" своим акционерам через buyback

Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов

Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов

Цена нефти Brent подросла до $77,71 за баррель

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Поставки "Газпрома" в Китай в субботу обновили рекорд

Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Структура "Интер РАО" приобрела бывшее СП "Силовых машин" и Toshiba

Рубль в пятницу подешевел к основным валютам на фоне обвалившихся цен на нефть

Рубль в пятницу подешевел к основным валютам на фоне обвалившихся цен на нефть

Агрохолдинг "Мираторг" закрыл свой интернет-магазин

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });