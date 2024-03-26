"Софтлайн" объявил отбор ИТ-компаний для потенциальной покупки

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ГК Softline (ПАО "Софтлайн") объявила отбор среди отечественных ИТ-компаний для их потенциального приобретения, говорится в сообщении компании.

"ГК Softline предлагает отечественным ИТ-компаниям стать частью группы", - сообщила компания, отметив, что она создала на сайте раздел M&A (mergers and acquisitions, с англ. "слияния и поглощения") для взаимодействия с потенциальными кандидатами.

"Этот шаг является еще одним этапом укрепления и продолжения M&A-стратегии компании. Мы проводим своего рода open call для тех игроков рынка, которые хотели бы начать диалог о присоединении", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГК Softline Владимира Лаврова.

В сообщении отмечается, что ГК Softline начала проводить первые M&A сделки в 2009 году и с тех пор последовательно наращивает долю на российском ИТ-рынке, консолидируя отрасль в различных сегментах бизнеса. "За последние два года нами было осуществлено 13 сделок M&A, в результате которых компании, присоединившиеся к группе, существенно улучшили свои результаты", - отметил Лавров.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Акции компании торгуются на Мосбирже, free float составляет 17%.

В ГК Softline входят такие бренды и компании, как AХОFT, "Девелоника", SL Soft, "Инферит", Infosecurity, "Стахановец", Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, "Академия Softline", ТЦ "Инженер", Polymatica, Robin, Softline Digital и другие.

По итогам 2023 года оборот ПАО "Софтлайн" по МСФО составил 91,5 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 4,4 млрд рублей.