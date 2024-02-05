Yandex N.V. может направить часть денег от продажи бизнеса "Яндекса" своим акционерам через buyback

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландская Yandex N.V. после сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" может направить значительную часть вырученных средств от продажи своим акционерам, говорится в сообщении группы.

Ожидается, что это может произойти посредством оферты по выкупу акций.

Yandex N.V. намерена провести делистинг с Московской биржи, вместо нее на биржу выйдет российское МКАО.

После завершения сделки Yandex N.V. сохранит за собой следующий бизнес: облачная платформа Nebius AI, краудсорсинговая платформа Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

Нидерландская группа до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".