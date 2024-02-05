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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Песков приветствовал договоренность о продаже российского бизнеса "Яндекса"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют договоренность о продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму частных инвесторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу в этой сфере. В этой связи можно приветствовать договоренность о продаже, которую достигли акционеры. Главным владельцем останется российский менеджмент компании", - сказал Песков журналистам.

У него уточнили, согласовывалась ли эта сделка с администрацией президента, были ли консультации и если да, то какие.

"Никаких обязательств по согласованию подобных сделок с администрацией президента не существует. Это исключительно корпоративный вопрос, корпоративных договоренностей. Мы знаем, что переговоры были долгими, и сейчас они завершились, что мы и приветствуем", - сказал Песков.

Ранее в понедельник стало известно, что Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. В результате сделки головной компанией "Яндекса" станет недавно зарегистрированное МКАО (в январе юрлицо получило 99,999% ООО "Яндекс").

Дмитрий Песков Яндекс
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