Доля "ЛУКОЙЛа" в "Яндексе" составит около 10%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Доля группы "ЛУКОЙЛ" в "Яндексе" после завершения сделки приобретения компании в составе консорциума инвесторов составит около 10%, сообщила НК.

"Сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений и будет реализована без участия акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ" и связанных с ними лиц", - говорится в пресс-релизе.

"Приобретение доли в одном из лидеров в области цифровых технологий является для группы "ЛУКОЙЛ" портфельной венчурной инвестицией, которая, как ожидается, будет в том числе способствовать развитию высокотехнологичных решений и повышению эффективности в первую очередь в розничном бизнесе компании", - поясняется в сообщении.

Как сообщалось, Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. за три месяца, закончившиеся 31 января, составила порядка $10,2 млрд (918 млрд рублей), а активы, включенные в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за 9 месяцев 2023 года, поясняет "Яндекс".

Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при этом кэш составит не менее 50%. Таким образом, продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд рублей в китайских юанях и до 176 млн акций класса "А" Yandex N.V. В результате сделки головной компанией "Яндекса" станет недавно зарегистрированное МКАО (в январе юрлицо получило 99,999% ООО "Яндекс"). При этом основным владельцем МКАО будет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Также его совладельцами будут являться структуры экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова, основателя LETA Capital Александра Чачавы и гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса. При этом ни у одного из пайщиков нет контрольной доли.

Yandex N.V. планирует использовать часть вырученных денег на развитие международных бизнесов и стартапов, которые он сохраняет за собой по итогам сделки, основная часть средств будет возвращена акционерам компании, как ожидается, через выкуп акций.