Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Доля "ЛУКОЙЛа" в "Яндексе" составит около 10%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Доля группы "ЛУКОЙЛ" в "Яндексе" после завершения сделки приобретения компании в составе консорциума инвесторов составит около 10%, сообщила НК.

"Сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений и будет реализована без участия акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ" и связанных с ними лиц", - говорится в пресс-релизе.

"Приобретение доли в одном из лидеров в области цифровых технологий является для группы "ЛУКОЙЛ" портфельной венчурной инвестицией, которая, как ожидается, будет в том числе способствовать развитию высокотехнологичных решений и повышению эффективности в первую очередь в розничном бизнесе компании", - поясняется в сообщении.

Как сообщалось, Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. за три месяца, закончившиеся 31 января, составила порядка $10,2 млрд (918 млрд рублей), а активы, включенные в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за 9 месяцев 2023 года, поясняет "Яндекс".

Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при этом кэш составит не менее 50%. Таким образом, продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд рублей в китайских юанях и до 176 млн акций класса "А" Yandex N.V. В результате сделки головной компанией "Яндекса" станет недавно зарегистрированное МКАО (в январе юрлицо получило 99,999% ООО "Яндекс"). При этом основным владельцем МКАО будет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Также его совладельцами будут являться структуры экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова, основателя LETA Capital Александра Чачавы и гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса. При этом ни у одного из пайщиков нет контрольной доли.

Yandex N.V. планирует использовать часть вырученных денег на развитие международных бизнесов и стартапов, которые он сохраняет за собой по итогам сделки, основная часть средств будет возвращена акционерам компании, как ожидается, через выкуп акций.

ЛУКОЙЛ Yandex Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

MDMG возобновит выплату дивидендов после завершения редомициляции

Акции "Яндекса" упали на 9,3% на корпоративных новостях

Yandex N.V. может направить часть денег от продажи бизнеса "Яндекса" своим акционерам через buyback

Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов

Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов

Цена нефти Brent подросла до $77,71 за баррель

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Поставки "Газпрома" в Китай в субботу обновили рекорд

Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Структура "Интер РАО" приобрела бывшее СП "Силовых машин" и Toshiba

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });