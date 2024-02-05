Аналитики Росбанка не видят в сделке с Yandex N.V. угроз для рубля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сделка нидерландской Yandex N.V. по продаже российского бизнеса не представляет угроз для рубля, полагают аналитики Росбанка.

"Учитывая заявленные этапы сделки, ее влияние на валютный рынок, вероятно, будет умеренным и распределенным во времени", - говорится в их комментарии.

Последствия для рубля также будут нивелировать приток средств от операций Банка России на валютном рынке и применение лимита правкомиссии на "выход" иностранных инвесторов в размере $1 млрд в месяц (порядка 7,2 млрд юаней в месяц), считают эксперты.

Как ранее стало известно, Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при этом кэш составит не менее 50%. Таким образом, продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд рублей в китайских юанях и до 176 млн акций класса "А" Yandex N.V.

Сделка будет разделена на два этапа. Первая часть, которая предполагает продажу контрольного пакета в 68%, может состояться в первой половине 2024 года. Именно эта часть сделки потребует получения разрешений от властей и одобрения акционеров "Яндекса". Вторую часть сделки планируется закрыть спустя 7 недель после первой.

В результате сделки головной компанией "Яндекса" станет недавно зарегистрированное МКАО (в январе юрлицо получило 99,999% ООО "Яндекс"). Нидерландская компания по завершении сделки намерена провести делистинг с "Московской биржи", вместо нее на биржу выйдет российское МКАО.

При этом основным владельцем МКАО станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Помимо менеджмента, совладельцами станут структуры "ЛУКОЙЛа", экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова, основателя LETA Capital Александра Чачавы и гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса.

Предполагается, что ЗПИФ может предложить держателям акций класса "А" "Яндекса" "различные опции по их позициям в ценных бумагах".