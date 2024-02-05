Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Аналитики Росбанка не видят в сделке с Yandex N.V. угроз для рубля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сделка нидерландской Yandex N.V. по продаже российского бизнеса не представляет угроз для рубля, полагают аналитики Росбанка.

ЭкономикаYandex N.V. может направить часть денег от продажи бизнеса "Яндекса" своим акционерам через buybackЧитать подробнее

"Учитывая заявленные этапы сделки, ее влияние на валютный рынок, вероятно, будет умеренным и распределенным во времени", - говорится в их комментарии.

Последствия для рубля также будут нивелировать приток средств от операций Банка России на валютном рынке и применение лимита правкомиссии на "выход" иностранных инвесторов в размере $1 млрд в месяц (порядка 7,2 млрд юаней в месяц), считают эксперты.

Как ранее стало известно, Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при этом кэш составит не менее 50%. Таким образом, продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд рублей в китайских юанях и до 176 млн акций класса "А" Yandex N.V.

Сделка будет разделена на два этапа. Первая часть, которая предполагает продажу контрольного пакета в 68%, может состояться в первой половине 2024 года. Именно эта часть сделки потребует получения разрешений от властей и одобрения акционеров "Яндекса". Вторую часть сделки планируется закрыть спустя 7 недель после первой.

В результате сделки головной компанией "Яндекса" станет недавно зарегистрированное МКАО (в январе юрлицо получило 99,999% ООО "Яндекс"). Нидерландская компания по завершении сделки намерена провести делистинг с "Московской биржи", вместо нее на биржу выйдет российское МКАО.

При этом основным владельцем МКАО станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Помимо менеджмента, совладельцами станут структуры "ЛУКОЙЛа", экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова, основателя LETA Capital Александра Чачавы и гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса.

Предполагается, что ЗПИФ может предложить держателям акций класса "А" "Яндекса" "различные опции по их позициям в ценных бумагах".

Yandex Росбанк Яндекс Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Серийный выпуск машин на бывшем заводе Hyundai в России начнется во II квартале

Серийный выпуск машин на бывшем заводе Hyundai в России начнется во II квартале

Из-за погоды в Сочи 16 рейсов перенаправлены на запасные аэродромы

Из-за погоды в Сочи 16 рейсов перенаправлены на запасные аэродромы

Ограничение на поездки дипломатов РФ может войти в новый пакет санкций ЕС

В Думу внесен проект закона о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

В Думу внесен проект закона о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Посла Израиля вызвали в МИД РФ

Путин поручил распространить "Дальневосточную ипотеку" на участников СВО

Путин поручил распространить "Дальневосточную ипотеку" на участников СВО

Место крушения Ми-8 обнаружено в 11 км от берега Онежского озера в Карелии

Вертолет МИ-8 перестал выходить на связь в Прионежском районе Карелии

Что произошло за день: воскресенье, 4 февраля

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении экс-депутата Госдумы Пономарева

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });