Правительство к марту рассмотрит включение ряда портов в план развития Севморпути

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией "Росатом" и региональными властями рассмотреть целесообразность включения ряда проектов в план развития Северного морского пути до 2035 года.

Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам рабочей поездки в Архангельскую область, состоявшуюся 11 декабря 2023 года.

До 1 марта 2024 года поручено определить целесообразность включения в план развития Севморпути проектов по строительству глубоководного района порта Архангельск, реконструкции Беломорско-Балтийского канала, портов Кемь и Беломорск (Карелия), строительству глубоководного района Найба (Якутия).