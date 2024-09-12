Строительство морского порта Найба в Якутии оценили в 85 млрд рублей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Якутии общая стоимость проекта по обустройству морского порта Найба составит 85 млрд рублей, власти республики рассчитывают на поэтапное строительство, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Общая стоимость строительства морского терминала Найба полной проектной мощности составит более 85 млрд рублей, будет создано 510 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов посетил поселок Тикси и село Найба. В ходе рабочей поездки он поддержал предложение правительства Якутии о поэтапном строительстве инфраструктуры морского порта в Найбе.

По словам председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова, первый этап будет включать в себя строительство причальной стенки и ввод трех кранов. "Эта инфраструктура будет создана для обработки грузов для строительства атомной станции малой мощности в Усть-Куйге и для обеспечения потребностей недропользователей в генеральных грузах для реализации проектов Кючусского кластера", - цитирует пресс-служба Бычкова.

Агломерация Тикси-Найба в Якутии вошла в число опорных 16 населенных пунктов Арктической зоны страны с целью обеспечения Северного морского пути, в том числе по аварийно-спасательным работам.

Планируется, что грузооборот глубоководного порта-хаба может составить порядка 30 млн тонн в год.

Якутия и "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) подписали соглашение о строительстве морского порта на полях ВЭФ-2024.