Росимущество потребовало от Калининградского торгового порта сменить гендиректора

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Росимущество требует от АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП) провести внеочередное собрание акционеров, это требование поддержал Арбитражный суд Калининградской области.

Как говорится в решении суда, в ноябре 2023 года Росимущество (Российская Федерация в лице Росимущества владеет 98,25% уставного капитала порта, или 98 250 обыкновенными акциями) направило в АО требование о созыве внеочередного собрания акционеров. Росимущество требовало рассмотреть на собрании два вопроса: о досрочном прекращении полномочий нынешнего гендиректора и об избрании нового руководителя.

Предприятие, однако, ответило, что на заседании совета директоров соответствующих решений о проведении собрания акционеров принято не было в связи с отсутствием кворума. Росимущество расценило такой ответ как отказ и обратилось в суд.

Суд вынес решение, что собрание акционеров КМТП должно быть проведено в течение 40 дней после вступления решения суда в законную силу. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Сейчас гендиректором АО "Калининградский морской торговый порт" является Владимир Лавренчук.

В июле 2023 года Центральный районный суд Калининграде по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 52% акций КМТП. Это были акции, "учитываемые на счетах Лысенко Н.И. (23 250 штук) и Колесника А.И. (28 500 штук); с них суд также взыскал в доход государства сумму незаконного дохода - 369 238 856,1 рубля.

В мае Арбитражный суд Калининградской области взыскал в доход государства приобретенные незаконно 46,5% акций АО "КМТП" по иску Генпрокуратуры и ФАС. Генпрокуратура требовала признать ничтожными две сделки купли-продажи акций КМТП, совершенные в 2020 и 2022 годах, и взыскать эти акции в доход государства. Речь шла о 43 тысячах обыкновенных акций порта номиналом 1 рубль каждая, которые принадлежали компании Orneto Partners Limited Partnership (Великобритания), и 3,5 тысячах обыкновенных акций, принадлежавших Дмитрию Пуриму.

Основными бенефициарами КМТП на конец 2021 года, согласно его отчетности, были Orneto Partners (43% акций, конечные владельцы не раскрывались) и А.Колесник (28,5%), пакет акций которого находится в доверительном управлении Н.Лысенко (в отчетности указаны только инициалы).

Конечным бенефициаром КМТП на конец 2022 года, согласно отчетности предприятия, была гражданка России Надежда Лысенко.

По итогам 2022 года КМТП перевалил 1,162 млн тонн грузов. Выручка составила 1,031 млрд рублей, чистый убыток - 99,5 млн рублей.