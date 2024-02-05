Число физлиц с брокерскими счетами на "Мосбирже" в январе выросло на 0,5 млн

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в январе 2024 года увеличилось до 30,2 млн с 29,7 млн по итогам декабря, сообщает пресс-служба биржи.

В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов до 53,3 млн с 52,4 млн в декабре.

Сделки на "Мосбирже" в январе заключали 3,7 млн инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, облигациями - 32%, на спот-рынке валюты - 13%, на срочном рынке - 67%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в январе составило 5,8 млн. Оборот по ИИС по итогам месяца достиг 208,6 млрд рублей, в структуре оборота 78% - сделки с акциями, 9% - с облигациями и 13% - с паями фондов.

В январе самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7,1% соответственно), акции "Газпрома" (15%), "ЛУКОЙЛа" (13,9%), "Яндекса" (7,6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,2%), акции "Норникеля" (6,2%), "Роснефти" (5,8%), "Северстали" (4,3%) и "Магнита" (4,1%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (39%), в активы денежного рынка AKMM (16,8%), в инструменты денежного рынка SBMM (12,6%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (6,2%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (2,4%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (2,4%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (2,3%), в золото GOLD (2,1%), в российские акции AKME (2,1%) и в корпоративные рублевые облигации AKMB (1,5%).