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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Число физлиц с брокерскими счетами на "Мосбирже" в феврале выросло на 0,5 млн

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в феврале 2024 года увеличилось до 30,7 млн с 30,2 млн по итогам января, сообщила пресс-служба биржи.

В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов до 54,3 млн с 53,3 млн в январе.

Сделки на "Мосбирже" в феврале заключали 4,1 млн инвесторов - это максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, облигациями - 33%, на спот-рынке валюты - 12%, на срочном рынке - 62%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в феврале составило 5,8 млн. Оборот по ИИС по итогам месяца достиг 221,7 млрд рублей, в структуре оборота 75% - это сделки с акциями, 11% - с облигациями, 14% - с паями фондов.

В феврале самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,7% и 7,2% соответственно), акции "Газпрома" (14,1%), "ЛУКОЙЛа" (14,1%), "Яндекса" (7,9%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,3%), акции "Роснефти" (5,7%), "Норникеля" (5,5%), "Магнита" (4,3%) и "Северстали" (4,2%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (40,4%), в активы денежного рынка AKMM (15,8%), в инструменты денежного рынка SBMM (12,1%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (5,9%), в российские акции SBMX (2,6%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (2,4%), фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России TMOS (2,3%), в российские акции AKME (2,2%), в золото GOLD (1,9%) и в корпоративные рублевые облигации AKMB (1,5%).

ИИС Сбербанк Сургутнефтегаз Яндекс Газпром ЛУКОЙЛ Мосбиржа
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