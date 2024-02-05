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ON Semiconductor сократила квартальную чистую прибыль из-за снижения продаж

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. сократил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка оказались чуть лучше ожиданий рынка.

В октябре-декабре 2023 года чистая прибыль компании опустилась до $562,7 млн, или $1,28 на акцию, с $604,3 млн, или $1,35 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета единовременных факторов составила $1,25 на бумагу, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали показатель на уровне $1,2 на акцию.

Квартальная выручка снизилась до $2,02 млрд с $2,1 млрд годом ранее. Эксперты ожидали выручку в размере $2 млрд ровно.

В текущем квартале руководство компании ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от $0,98 до $1,10 на акцию и выручку от $1,8 до $1,9 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация ON Semiconductor снизилась на 11,9%, до $30,5 млрд.

ON Semiconductor США
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