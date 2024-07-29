ON Semiconductor получил квартальные выручку и скорректированную прибыль лучше прогнозов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. сократил чистую прибыль на 42%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

В апреле-июне 2024 года чистая прибыль компании снизилась до $338,2 млн, или $0,78 на акцию, с $578,6 млн, или $1,03 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета единовременных факторов составила $0,96 на бумагу, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали показателя на уровне $0,92 на акцию.

Квартальная выручка снизилась на 17%, до $1,74 млрд с $2,09 млрд годом ранее. Эксперты ожидали выручку в размере $1,73 млрд.

В третьем квартале руководство компании ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от $0,91-1,03 на акцию и выручку от $1,7 до $1,8 млрд. Эксперты прогнозировали показатели на уровне $0,97 на акцию и $1,78 млрд соответственно.