Brent подешевела до $76,93 за баррель на фоне укрепления доллара

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США.

К 18:16 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (0,52%), до $76,93 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,54 (0,75%), до $71,74 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,6%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

На выходных председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил CBS News, что устойчивость экономики США позволяет американскому ЦБ не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки. Ее пересмотр в марте нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием, сказал Пауэлл.