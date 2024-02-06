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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Brent подорожала до $78,1 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти по-прежнему показывают незначительный рост днем во вторник.

К 14:10 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,14%), до $78,1 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,04, до $72,82 за баррель

Накануне Brent подорожала на 0,9%, WTI - на 0,7% из-за нового витка геополитической напряженности на Ближнем Востоке и сильных статданных по американской экономике.

Американские и британские войска при поддержке союзников продолжают наносить удары по позициям хуситов. Те в свою очередь заявили о запуске ракет по двум судам в Красном море - по американскому и британскому, сообщил телеканал "Аль-Арабийя".

Военный представитель хуситов Яхья Сари сказал в телевизионном обращении, что ударам подверглись суда Star Nasia и Morning Tide. При этом судно Star Nasia шло под флагом Маршалловых островов, а Morning Tide - под флагом Барбадоса.

Позитивным фактором для нефти также стали более сильные, чем ожидалось, американские статданные, опубликованные накануне.

Как сообщалось, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора оказалось лучше консенсус-прогноза, который предусматривал рост до 52 пунктов.

Саудовская Аравия в марте незначительно скорректирует цены на отдельные сорта нефти для Азии и США. Так, стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - останется неизменной, цена Arab Extra Light уменьшится на $0,05 за баррель, Arab Medium - на $0,2 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

"Я думаю, что это рынок не может выйти из торгового диапазона, - отметил аналитик PVM Тамаш Варга. - Когда рынок раллирует, есть соблазн зафиксировать прибыль по длинным позициям, просто потому что нет уверенности в долгосрочном росте".

Brent WTI Saudi Aramco США Саудовская Аравия Красное море Ближний Восток
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