Мировые продажи планшетов в 2023 году упали до минимума с 2011 года

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 году мировые продажи планшетных компьютеров сократились на 20,5%, до 128,5 млн устройств, и обновили минимум с 2011 года, говорится в предварительных данных исследовательской компании IDC.

В четвертом квартале поставки снизились на 17,4%, до 36,8 млн планшетов. Это рекордное падение для четвертого квартала с 2016 года.

"С учетом отсутствия серьезных улучшений в экономике, люди предпочитают тратить деньги на что-то кроме потребительской электроники, и планшеты, вероятно, не являются приоритетом", - сказала старший аналитик IDC Ануроопа Натарадж.

По ее словам, на рынке планшетов могут появиться возможности для восстановления в этом году, если ситуация в экономике улучшится. В то же время общие проблемы никуда не денутся, поскольку инновации в сфере технологий искусственного интеллекта, скорее всего, в первую очередь затронут сегменты ПК и смартфонов, отметила эксперт.

Apple Inc. сумела сохранить лидерство на мировом рынке планшетов, несмотря на падение продаж на 29,3% в четвертом квартале и на 19,8% за год в целом. Samsung остается на втором месте.

По итогам четвертого квартале пятое место заняла китайская Xiaomi, увеличившая продажи на 35% и вытеснившая из пятерки лидеров Amazon.com Inc.. Тем не менее, Amazon сохранила пятую строчку по итогам года, несмотря на падение поставок на 65,9%.

Lenovo стала четвертым по объему поставок игроком рынка планшетов в октябре-декабре и третьим по результатам года, Huawei заняла третье место по итогам квартала и четвертое в прошлом году.

Производитель Продажи в IV кв. 2023 г. (млн штук) Доля рынка в IV кв. 2023 г. Продажи в IV кв. 2022 г. (млн штук) Доля рынка в IV кв. 2022 г. Изменение продаж в годовом выражении Apple 14,9 40,6% 21,1 47,4% -29,3% Samsung 7,3 19,8% 7,8 17,5% -6,6% Huawei 2,8 7,6% 2,3 5,2% 21,2% Lenovo 2,6 7,1% 2,3 5,2% 12,9% Xiaomi 1,6 4,3% 1,2 2,6% 35,0% Другие 7,6 20,6% 9,8 22,1% -22,7% Всего 36,8 100% 44,6 100% -17,4%