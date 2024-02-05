Мировые продажи планшетов в 2023 году упали до минимума с 2011 года
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 году мировые продажи планшетных компьютеров сократились на 20,5%, до 128,5 млн устройств, и обновили минимум с 2011 года, говорится в предварительных данных исследовательской компании IDC.
В четвертом квартале поставки снизились на 17,4%, до 36,8 млн планшетов. Это рекордное падение для четвертого квартала с 2016 года.
"С учетом отсутствия серьезных улучшений в экономике, люди предпочитают тратить деньги на что-то кроме потребительской электроники, и планшеты, вероятно, не являются приоритетом", - сказала старший аналитик IDC Ануроопа Натарадж.
По ее словам, на рынке планшетов могут появиться возможности для восстановления в этом году, если ситуация в экономике улучшится. В то же время общие проблемы никуда не денутся, поскольку инновации в сфере технологий искусственного интеллекта, скорее всего, в первую очередь затронут сегменты ПК и смартфонов, отметила эксперт.
Apple Inc. сумела сохранить лидерство на мировом рынке планшетов, несмотря на падение продаж на 29,3% в четвертом квартале и на 19,8% за год в целом. Samsung остается на втором месте.
По итогам четвертого квартале пятое место заняла китайская Xiaomi, увеличившая продажи на 35% и вытеснившая из пятерки лидеров Amazon.com Inc.. Тем не менее, Amazon сохранила пятую строчку по итогам года, несмотря на падение поставок на 65,9%.
Lenovo стала четвертым по объему поставок игроком рынка планшетов в октябре-декабре и третьим по результатам года, Huawei заняла третье место по итогам квартала и четвертое в прошлом году.
|Производитель
|Продажи в IV кв. 2023 г. (млн штук)
|Доля рынка в IV кв. 2023 г.
|Продажи в IV кв. 2022 г. (млн штук)
|Доля рынка в IV кв. 2022 г.
|Изменение продаж в годовом выражении
|Apple
|14,9
|40,6%
|21,1
|47,4%
|-29,3%
|Samsung
|7,3
|19,8%
|7,8
|17,5%
|-6,6%
|Huawei
|2,8
|7,6%
|2,3
|5,2%
|21,2%
|Lenovo
|2,6
|7,1%
|2,3
|5,2%
|12,9%
|Xiaomi
|1,6
|4,3%
|1,2
|2,6%
|35,0%
|Другие
|7,6
|20,6%
|9,8
|22,1%
|-22,7%
|Всего
|36,8
|100%
|44,6
|100%
|-17,4%
|Производитель
|Продажи в 2023 г. (млн штук)
|Доля рынка в 2023 г.
|Продажи в 2022 г. (млн штук)
|Доля рынка 2022 г.
|Изменение продаж в годовом выражении
|Apple
|48,5
|37,8%
|60,5
|37,4%
|-19,8%
|Samsung
|26,2
|20,4%
|30,4
|18,8%
|-13,9%
|Lenovo
|9,3
|7,2%
|11,6
|7,1%
|-19,7%
|Huawei
|8,7
|6,8%
|9,1
|5,6%
|-4,0%
|Amazon.com
|5,5
|4,2%
|16,0
|9,9%
|-65,9%
|Другие
|30,3
|23,6%
|34,1
|21,1%
|-11,1%
|Всего
|128,5
|100%
|161,6
|100%
|-20,5%