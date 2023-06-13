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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

IDC резко ухудшила прогноз мировых продаж ПК и планшетов в 2023 году

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) и планшетов в 2023 году сократятся на 15,2% и составят 384,8 млн штук, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

IDC существенно ухудшила прогноз по сравнению с мартом, когда она ожидала снижения продаж на 11,2%, до 403,1 млн штук.

Спрос на ПК и планшеты продолжает ослабляться, и многие макроэкономические индикаторы либо ухудшились, либо остались неизменными в последние несколько месяцев, отмечает IDC, объясняя понижение прогноза.

Аналитики организации, однако, ожидают восстановление рынка в 2024 году, прогнозируя увеличение поставок ПК и планшетов до 403,1 млн единиц. К концу 2027 года, согласно прогнозу IDC, поставки достигнут 425 млн штук.

"Ситуация в мировой экономике остается сложной, в связи с чем, потребители ограничивают расходы, а компании откладывают покупки", - отмечается в обзоре IDC.

Продажи ПК, согласно прогнозу организации, в 2023 году уменьшатся на 14,1%, до 250,8 млн единиц, планшетов – на 17,1%, до 134 млн.

IDC International Data Corporation
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