Нефть Brent подорожала до $78,16 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром во вторник, продолжая умеренный рост на геополитических рисках и сильных статданных из США.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составляет $78,16 за баррель, что на $0,17 (0,22%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,66 (0,9%), до $77,99 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,14 (0,19%) и составили $72,92 за баррель. По итогам прошлой сессии они повысились на $0,5 (0,7%) - до $72,78 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где американские и британские войска при поддержке союзников продолжают наносить удары по позициям хуситов. Иранские власти осудили такие удары.

"Главные опасения связаны с возможностью более широкого конфликта или вовлечения в него Ирана, которое может серьезно навредить поставкам нефти через Ормузский пролив", - отметил управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Позитивным фактором для нефти стали более сильные, чем ожидалось, американские статданные, опубликованные накануне.

Как сообщалось, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора оказалось лучше консенсус-прогноза, который предусматривал рост до 52 пунктов.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 13 месяцев подряд, а за последние 44 месяца он опускался ниже данной отметки только один раз, в декабре 2022 года.