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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Пивовары РФ в рамках своих агропрограмм в 2023 году увеличили сбор ячменя на 24%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пивоваренные компании, входящие в Ассоциацию производителей пива, солода и напитков (АПП, объединяет компании, на долю которых приходится порядка 70% производства пива в РФ), в 2023 году в рамках своих агропрограмм вырастили 960,3 тыс. тонн пивоваренного ячменя, что на 24% больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе АПП.

Площади под этой сельхозкультурой увеличились на 10% до 207,1 тыс. га. Пивоваренный ячмень выращивается в более 20 российских регионах.

"Сейчас компании-члены АПП полностью обеспечивают свои нужды в пивоваренном ячмене, а также имеют возможность обеспечивать высокое качество сырья. Такая работа позволяет поддерживать локальные фермерские хозяйства и создавать дополнительные рабочие места", - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем Ассоциация отмечает, что российское пивоварение продолжает существенно зависеть от импортного хмеля. В связи с этим в 2023 году с участием НИФИ (Научно-исследовательский финансовый институт Минфина РФ) были разработаны предложения по развитию хмелеводства. Они включают значительное расширение географии выращивания хмеля в РФ, увеличение площадей хмельников, обеспечение фермерских хозяйств саженцами, а также увеличение размера финансовой поддержки для сельхозпроизводителей.

В пресс-релизе напоминается, что, по данным Росстата, производство пива в РФ в 2023 году выросло на 1,8% до 834 млн декалитров (дал).

"Пивоварам удалось сохранить стабильность и завершить год с показателями, которые дают надежду на дальнейшее развитие рынка, - заявил исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов, процитированный в пресс-релизе. - Чтобы индустрия сохранила достигнутое и начала демонстрировать существенную положительную динамику, в текущих условиях важно вернуться к рассмотрению возможностей стимулирования отрасли. В частности, это касается открытия новых легальных каналов продаж, фискальных мер поддержки и продолжения борьбы с нелегальным сегментом".

"Важно при этом не допустить дополнительного административного давления на добросовестных представителей индустрии, повышения акцизов и других регуляторных рисков", - подчеркнул Мамонтов.

Ассоциация производителей пива
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