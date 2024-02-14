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В России розничные продажи пива в 2023 году выросли на 2,1%

Умеренный рост объясняется постепенным восстановлением покупательной способности населения

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В России розничные продажи пива в 2023 году составили 769,6 млн декалитров (дал), что на 2,1% больше, чем в 2022 году, сообщает Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Аналогичную динамику демонстрируют и объемы розничных продаж пива в стоимостном выражении.

Умеренный рост обусловлен постепенным восстановлением покупательной способности населения.

По данным Росстата, которые приводит АПП, средняя стоимость пивоваренной продукции в декабре прошлого была лишь на 0,9% выше, чем в декабре 2022 года, средняя цена за 2023 год в целом соответствовала показателю 2022 года.

"Несмотря на то что последние несколько лет цены на сырье и упаковку в среднем выросли примерно на 30% и продолжают расти, а себестоимость производства пивоваренной продукции увеличилась более чем на 17%, пивовары продолжают прикладывать максимум усилий, чтобы предлагать продукцию по доступным для потребителей ценам", - заявил через пресс-службу исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.

АПП также сообщает, что даже при росте продаж, доля пивоваренной продукции в общей структуре потребления алкогольных напитков в прошлом году снизилась на 0,4 п.п., до 38,1%. "Последнее время мы наблюдаем тенденцию, при которой растет потребление крепкого алкоголя. Такой сценарий развития противоречит стратегии по деалкоголизации, согласно которой необходимо стимулировать смещение структуры потребления в сторону слабоалкогольных категорий", - обратил внимание Мамонтов. При этом он напомнил позицию отрасли, в соответствии с которой пивоварение нуждается в отдельном законодательном регулировании.

Ассоциация производителей пива, солода и напитков объединяет компании, на долю которых приходится порядка 70% производства пива в России.

АПП Росстат Вячеслав Мамонтов Росалкогольтабакконтроль
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