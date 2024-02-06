Фармкомпания Novartis покупает германскую MorphoSys за 2,7 млрд евро

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская Novartis AG договорилась о покупке германской биофармацевтической MorphoSys AG за 2,7 млрд евро, говорится в пресс-релизе покупателя.

Novartis выплатит по 68 евро за каждую акцию MorphoSys. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии.

Транзакция позволит швейцарской компании расширить портфель противораковых препаратов.

Акции MorphoSys в ходе торгов во Франкфурте во вторник подскочили в цене на 14,3%, до 65,62 евро за штуку. Бумаги Novartis дешевеют в Цюрихе на 0,3%.