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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Novartis увеличила чистую прибыль в I квартале на 25%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG зафиксировала 25%-ный рост чистой прибыли в первом квартале, а ее базовая операционная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Чистая прибыль компании в январе-марте 2024 года составила $2,69 млрд против $2,15 млрд годом ранее.

Базовая операционная прибыль повысилась на 16%, до $4,54 млрд.

Выручка составила $11,83 млрд, увеличившись на 10%.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали базовую операционную прибыль на уровне $4,25 млрд при выручке в $11,38 млрд.

Novartis также повысила прогноз роста выручки в 2024 году до 7-13% (high single to low double-digit) с 4-6% (mid single-digit), базовой операционной прибыли - до 10-16% (low double-digit to mid-teens) с 7-9% (high single-digit).

Novartis Швейцария
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