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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Производитель чипов на заказ TSMC построит второй завод в Японии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) (TSMC) при поддержке Sony, Denso и Toyota построит свой второй завод в Японии, говорится в пресс-релизе TSMC.

С учетом первого завода, который начнет работу в этом году, инвестиции в японское производство TSMC превысят $20 млрд.

Строительство второго завода также начнется в текущем году, а его запуск ожидается до конца 2027 года.

Предполагается, что с учетом инвестиций в этот объект доли Sony, Denso и Toyota в японском подразделении TSMC, которое ведет деятельность в префектуре Кумамото, составят 6%, 5,5% и 2% соответственно.

Японские власти выделили $3,2 млрд в виде субсидий на строительство первого завода тайваньской компании в Кумамото (около половины его стоимости) и, как ожидается, покроют значительную часть затрат и в случае со вторым, пишет Financial Times.

TSMC Sony Toyota Япония
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