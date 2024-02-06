Производитель чипов на заказ TSMC построит второй завод в Японии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) (TSMC) при поддержке Sony, Denso и Toyota построит свой второй завод в Японии, говорится в пресс-релизе TSMC.

С учетом первого завода, который начнет работу в этом году, инвестиции в японское производство TSMC превысят $20 млрд.

Строительство второго завода также начнется в текущем году, а его запуск ожидается до конца 2027 года.

Предполагается, что с учетом инвестиций в этот объект доли Sony, Denso и Toyota в японском подразделении TSMC, которое ведет деятельность в префектуре Кумамото, составят 6%, 5,5% и 2% соответственно.

Японские власти выделили $3,2 млрд в виде субсидий на строительство первого завода тайваньской компании в Кумамото (около половины его стоимости) и, как ожидается, покроют значительную часть затрат и в случае со вторым, пишет Financial Times.