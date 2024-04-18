Производитель чипов на заказ TSMC в I квартале нарастил чистую прибыль на 8,9%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в первом квартале увеличил чистую прибыль на 8,9% в годовом выражении, при этом она превысила прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 225,49 млрд новых тайваньских долларов ($6,96 млрд).

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали ее в 215,4 млрд долларов.

Выручка увеличилась на 16,5%, до 592,64 млрд долларов.

Котировки акций TSMC не изменились по итогам торгов на Тайваньской фондовой бирже в четверг.