Денежная масса в РФ в январе уменьшилась на 0,7%

Годовой темп роста снизился до 18,9%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в январе 2024 года уменьшилась на 0,7% до 97,7 трлн рублей после роста в декабре 2023 года на 6,3%. Об этом сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовой темп роста денежной массы к 1 февраля снизился до 18,9% с 19,4% на 1 января.

ЦБ отмечает, что в январе продолжился переток средств домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты в условиях сохранения привлекательности сбережений на банковских вкладах при высоких процентных ставках. Годовой темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств возрос до 37,1% с 35,1% в декабре.

Вклад депозитов населения (в основном срочных депозитов) в годовой темп прироста денежного агрегата М2 в январе был определяющим и составил 11,8 процентного пункта (п.п.), значительно превысив вклад депозитов других финансовых и нефинансовых организаций (5,4 п.п.).

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в январе уменьшилась на 0,7% после роста в декабре на 5,2%. Годовой темп ее прироста на 1 февраля замедлился до 14,7% с 15,4% на 1 января.

В первый месяц года традиционно произошло сокращение объема наличных денег (М0). Однако в январе 2024 года оно было более значительным (-2,2%), чем в этот месяц в предыдущие четыре года.

Поскольку снижение объема наличных денег (М0) в январе 2024 года было масштабнее, чем в том же месяце 2023 года, годовой темп их прироста продолжил снижаться и составил 9,1% после 11,0% в декабре.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.