"Диасофт" планирует на два года ежеквартальные дивиденды в размере не менее 80% от EBITDA

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Диасофт" (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль, - не менее 80% от EBITDA, заявил гендиректор компании Александр Глазков в эфире канала "Газпромбанк Инвестиции".

"На 2024-2025 годы в дивидендной политике закреплен принцип ежеквартальных дивидендов не менее 80% от EBITDA, - сказал Гладков. - У компании некоторая сезонность присутствует, но на каждый квартал за исключением III (финансовый год компании смещен на один квартал по сравнению с календарным, III квартал фингода соответствует IV кварталу календарного, на него приходится 35-40% выручки) приходится около 20% выручки - поэтому и ежеквартальная прибыль существенная".

По словам финансового директора "Диасофта" Дмитрия Поленова, в 2020-2022 годах компания росла вместе с рынком - на 13-14% (по МСФО). Объем выручки и законтрактованной выручки были сопоставимы и находились на уровне 5-6 млрд рублей. При этом под законтрактованной выручкой понимается выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям. То есть, законтрактованная выручка - плата, которую компания получает за работы по внедрению, развитию и сопровождению своих продуктов. Осуществляется в течение нескольких кварталов по мере реализации соответствующих проектов.

"В начале 2023 года увидели колоссальный интерес к нашим продуктам и уже на 30 сентября законтрактованная выручка выросла до 16 млрд рублей, - сказал Поленов. - В дополнение к этому есть еще пай-план проектов на 12 млрд рублей".

"В перспективе трех лет рассчитываем на рост выручки от 30%, - добавил Глазков. - Показатель 2023 финансового года близок к этому. По прибыли точно. По выручке может быть чуть ниже - 28%".

По мнению руководителя "Диасофта", только по своему основному направлению компания обеспечена работой на ближайшие 5-10 лет.

"В корпоративном сегменте (в частности, в сегменте ERP-систем) сейчас большая дыра - спрос есть, а возможностей его удовлетворить на рынке нет, - считает Глазков. - По деньгам рынок просел раз в пять и только к 2028 году восстановится. Поэтому смотрим в эту сторону уже два года и из-за этого увеличили объем инвестиций с 300-400 млн рублей до примерно 1 млрд рублей в настоящее время".

Причем в ближайшие два года инвестиции в развитие бизнеса компании планируется осуществлять не за счет прибыли, а за счет средств, привлеченных в рамках IPO.

Также гендиректор "Диасофта" рассказал, что помимо сегмента ПО корпоративного класса компания планирует выйти на рынок системного ПО - продвигать свою среду разработки.

"Здесь главная фишка - наш конвейер разработки, который хотим отдать внешним IT-разработчикам, - отметил Глазков. - У нас (в стране - ИФ) около 4,5 тысячи компаний-разработчиков и 800 тысяч собственно разработчиков. И для тех, в которых работают от 100 до 1 тысячи человек, мы готовы предложить свой конвейер, который они сами не выстроят, - дорого, сложно и долго".

Речь идет о среде или платформе разработки ПО корпоративного класса, конкурентом которой, по мнению Глазкова, является только Platform V Сбербанка, которая включает в себя собственно среду разработки, компоненты и инструменты для создания облачных enterprise-приложений.

"За счет конвейера уже сейчас подняли у себя уровень готовности новых продуктов за счет использования готовых функциональных блоков до 56%, - подчеркнул Глазков. - Причем, без участия человека, без разработки кода. За три-пять лет рассчитываем поднять до приблизительно 80%".

"Диасофт" планирует предлагать свой "конвейер" IT-разработчикам бесплатно. "Что касается монетизации, то будем участвовать в прибыли, выручке компаний, которые создадут свои продукты с помощью нашего конвейера", - отметил Поленов.

По данным "Диасофта", выручка за 2022 финансовый год (завершился в марте 2023 года) составила 7,18 млрд рублей, EBITDA - 3 млрд рублей. Соответственно показатель рентабельности EBITDA был равен 41%.

Законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) за 6 месяцев 2023 финансового года (завершились 30 сентября 2023 года) выросла по сравнению с аналогичным показателем 2022 года на 118%, до 16,8 млрд рублей.

Собственно выручка "Диасофта" за этот отчетный период (по МСФО) выросла на 23,5% и составила 3,4 млрд рублей, а выручка за 12 последних месяцев (с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года) - 7,9 млрд рублей.

Показатель EBITDA за 6 месяцев 2023 финансового года вырос на 51%, до 1,2 млрд рублей. EBITDA за последние 12 месяцев составила 3,5 млрд рублей.

Ранее совет директоров установил цель по выручке на 2023 финансовый год (завершится в марте 2024 года) на уровне 9,2 млрд рублей, а по рентабельности EBITDA - на уровне 44,5%.

1 февраля "Диасофт" официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии (ее объем составляет 600 тысяч акций номинальной стоимостью 0,01 рубля, была зарегистрирована Банком России в январе). Действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им акций. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 8% бумаг компании.

По оценке "БКС Мир инвестиций", выручка "Диасофта" может расти в среднем на 30% в год и достичь в 2026 году 20 млрд рублей (9,2 млрд рублей в 2023 финансовом году), а показатель EBITDA - 10 млрд рублей (4,1 млрд рублей).

"Диасофт" активен на рынке с 1991 года и является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиентами компании являются более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

Сейчас ПАО "Диасофт" (до января 2024 года было АО) является головной структурой одноименной группы компаний. В нее входит 13 предприятий, включая две зарубежные "дочки". В компаниях группы работают около 2,1 тысячи человек. Её подразделения расположены в семи городах РФ.

Акционерный капитал компании разделен на 10 млн акций номинальной стоимостью 0,01 рубля. Они распределены между 24 физлицами и двумя юрлицами. Крупнейшими акционерами "Диасофта" являются Александр Глазков (22,66%), Александр Генцис (18,99%), Андрей Дымов (10,45%), Олег Михалев (15,66%), Олег Рощупкин (10,42%), Денис Ольшевский (6,42%) и Алексей Грошев (5,76%).