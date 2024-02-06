Мосбиржа допустила акции "Диасофта" к торгам с 15 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа решила включить с 15 февраля обыкновенные акции ПАО "Диасофт" (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении площадки.

Тикер эмитента – DIAS.

Компания 1 февраля официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже.

"Диасофт" активен на рынке с 1991 года, является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиентами компании являются более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" – в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

В настоящее время ПАО "Диасофт" (до января текущего года было АО) является головной структурой одноименной группы компаний. В нее входит 13 предприятий, включая две зарубежные "дочки". В компаниях группы работают около 1,8 тыс. человек. Ее подразделения расположены в семи городах РФ.