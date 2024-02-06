ВР планирует увеличить свой СПГ-портфель к 2025 году на 2 млн т/г

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Британская BP plc к 2025 году хочет увеличить свой портфель по сжиженному природному газу (СПГ) с 23 млн т в 2023 году до 25 млн т в 2025 году. Об этом сообщил глава компании Мюррей Окинклосс в ходе общения с инвесторами.

"Наш портфель поставок СПГ увеличился более чем на 20%, примерно до 23 миллионов тонн в год, в основном благодаря проектам Coral и Freeport. Кроме того, мы поставляли 10 млн т в год дополнительных краткосрочных и среднесрочных торговых объемов", - сказал он.

"ВР также намерена увеличить портфель СПГ к 2025 году до 25 млн т в год. Думаю, что 28 млн т будет к 2030 году с парой наших подписанных контрактов", - сказал глава ВР.

Он не стал комментировать, включают ли эти объемы СПГ, который ВР планировала закупать у Venture Global LNG в США.

Окинклосс отметил, что по трейдингу газом "компания чувствует себя нормально", но любая холодная зима может поменять ситуацию.

Как сообщалось, уже три компании – ВР, Shell и Galp обвиняют Venture Global в невыполнении условий многомиллиардных контрактов на поставку СПГ с завода Calcasieu Pass в Луизиане. Компания перенесла сроки начала поставок СПГ по долгосрочным контрактам на конец 2024 года, хотя завод начал производство еще в январе 2022 года и с тех пор поставил свыше 200 грузов, но продавал их на спотовом рынке.

По мнению клиентов, Venture Global намеренно откладывает начало полноценной коммерческой эксплуатации, чтобы продавать газ на спотовом рынке.