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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

ВР планирует увеличить свой СПГ-портфель к 2025 году на 2 млн т/г

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Британская BP plc к 2025 году хочет увеличить свой портфель по сжиженному природному газу (СПГ) с 23 млн т в 2023 году до 25 млн т в 2025 году. Об этом сообщил глава компании Мюррей Окинклосс в ходе общения с инвесторами.

"Наш портфель поставок СПГ увеличился более чем на 20%, примерно до 23 миллионов тонн в год, в основном благодаря проектам Coral и Freeport. Кроме того, мы поставляли 10 млн т в год дополнительных краткосрочных и среднесрочных торговых объемов", - сказал он.

"ВР также намерена увеличить портфель СПГ к 2025 году до 25 млн т в год. Думаю, что 28 млн т будет к 2030 году с парой наших подписанных контрактов", - сказал глава ВР.

Он не стал комментировать, включают ли эти объемы СПГ, который ВР планировала закупать у Venture Global LNG в США.

Окинклосс отметил, что по трейдингу газом "компания чувствует себя нормально", но любая холодная зима может поменять ситуацию.

Как сообщалось, уже три компании – ВР, Shell и Galp обвиняют Venture Global в невыполнении условий многомиллиардных контрактов на поставку СПГ с завода Calcasieu Pass в Луизиане. Компания перенесла сроки начала поставок СПГ по долгосрочным контрактам на конец 2024 года, хотя завод начал производство еще в январе 2022 года и с тех пор поставил свыше 200 грузов, но продавал их на спотовом рынке.

По мнению клиентов, Venture Global намеренно откладывает начало полноценной коммерческой эксплуатации, чтобы продавать газ на спотовом рынке.

BP США СПГ Мюррей Окинклосс
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