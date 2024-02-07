TotalEnergies ожидает напряженного рынка СПГ в 2024 г. и сильного спроса в Китае

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies ожидает сильного роста спроса на сжиженный природный газ со стороны Китая при том, что мощности остаются ограниченны. Европа в 2024 году может немного увеличить импорт газа, а спрос на нефть возвращается к нормальности. Об этом заявил глава компании Патрик Пуяннэ в ходе телеконференции для инвесторов.

По его словам, нефтяной спрос возвращается к нормальному, доковидному уровню. Специалист не согласился, что Китай слишком медленно восстанавливает спрос на нефть после пандемии. "Некоторые говорят, что КНР медленно восстанавливается, нет, она возвращается к нормальности", - сказал Пуяннэ.

Пуяннэ добавил, что в компании разделяют прогноз МЭА, что в 2024 году спрос на нефть вырастет на 1,2 млн б/с.

По его словам, сейчас цена на нефть поддерживается в основном геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке. "На рынке сейчас более медвежьи взгляды, но ОПЕК+ на страже", - заметил глава французской компании.

Он также выразил уверенность, что рынок СПГ в этом году будет хорошим. Так, Китай в 2023 году увеличил импорт на 11% до 71 млн т. Пуяннэ не исключил, что Пекин в 2024 году вернется к покупке 81 млн т СПГ, как это было в 2021 году при таких же, как сейчас ценах на JKM – около $10 за MMbtu. Китай сегодня покупает СПГ "довольно агрессивно", они заключили несколько договоров и ожидаются еще, сказал глава TotalEnergies.

Европа в 2023 году продемонстрировала стабильный спрос, купив около 113 млн т СПГ, что на 70% выше, чем в 2021 году. Но в 2024 году Пуяннэ не ждет здесь существенного увеличения импорта. Он заметил, что СПГ-рынок в текущем году останется напряженным, потому что, по оценке компании, на рынке "запускается лишь 8 млн т нового СПГ, часть из них "Арктик СПГ 2", что означает ограниченный рынок, если будет проблема хоть с одним из заводов".

В 2025 году, уверен Пуяннэ, ситуация будет аналогичной. Рост предложения ожидается лишь в середине 2026-го - началу 2027 годов.