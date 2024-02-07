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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

"М.Видео-Эльдорадо" в IV квартале нарастила общие продажи на 43,3%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") в IV квартале 2023 года увеличило общие продажи (GMV) на 43,3% год к году, до 181,1 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Рост продаж ускорился на фоне сезонной покупательской активности, а также благодаря расширению ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытию новых магазинов при одновременном продолжении восстановления спроса на бытовую технику и электронику, отмечает компания.

Трафик, включая онлайн и розницу, сохранился на уровне аналогичного периода 2022 года .

Общие онлайн-продажи группы в отчетном периоде увеличились на 55%, до 132,5 млрд рублей с НДС.

По итогам IV квартала онлайн-продажи занимают порядка 73% в общем GMV.

По предварительным данным, рост EBITDA (МСФО 17) составит не менее 90%.

За прошедший год GMV вырос на 11%, до 540,4 млрд рублей.

Показатель чистого долга к EBITDA снизился и находится на уровне менее 3,5х, сказала финдиректор компании Анна Гарманова.

"В целом по 2023 году в абсолютном значении мы ожидаем получить более 21 млрд рублей, благодаря чему показатель Net debt/EBITDA4 продолжает снижаться и уже находится на отметке менее 3,5х. Мы ожидаем и дальнейшего сокращения долговой нагрузки по показателю Net debt/EBITDA4 в 2024 году", - сказала она.

За IV квартал было открыто 34 новых магазина, всего за 2023 год - 62 магазина сети.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. Акции компании обращаются на Московской бирже. Группа управляет сетью из более чем 1,2 тыс. магазинов.

Анна Гарманова М.Видео-Эльдорадо М.Видео
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