"М.Видео-Эльдорадо" в I квартале нарастила общие продажи на 17,7%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") в I квартале 2024 года увеличило общие продажи (GMV) на 17,7% -до 131,3 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Рост продаж произошел на фоне эффекта от расширения ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытия новых магазинов при одновременном дальнейшем восстановлении спроса на бытовую технику и электронику, объясняет компания.

Трафик, включая онлайн и розницу, в I квартале составил около 300 млн посещений, при сохранившемся росте конверсии в покупку. Рост количества новых клиентов в годовом выражении составил более 7%.

Общие онлайн-продажи компании выросли на 24,1% - до 97,9 млрд рублей, составив 75% от GMV группы. Продажи в собственном маркетплейсе электроники выросли на 33% на фоне продолжающего роста количества селлеров и расширения доступного ассортимента. Позитивной динамике также способствовал рост доли продаж товаров с высокой средней стоимостью, обеспечивший рост среднего чека партнёрских товаров в 1,5 раза - до 7,5 тысяч рублей, и повышение частоты покупок на клиента, поясняет компания.

Объем кредитных продаж группы, характеризуемых, в том числе, более высоким средним чеком, в I квартале вырос на 11,5%, при этом доля в продажах составила 15,3%.

В I квартале группа открыла 15 новых магазинов компактного формата в 14 городах России, в том числе вышла в три новых города - Качканар Свердловской области, Соликамск Пермского края и Крымск Краснодарского края.

На конец марта сеть магазинов "М.Видео и Эльдорадо" насчитывала 1245 магазинов всех форматов в 373 городах России. В течение 2024 года компания планирует открытие не менее 100 магазинов "М.Видео" - преимущественно, компактного формата.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. Акции компании обращаются на "Московской бирже".