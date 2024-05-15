Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

"М.Видео-Эльдорадо" в I квартале нарастила общие продажи на 17,7%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") в I квартале 2024 года увеличило общие продажи (GMV) на 17,7% -до 131,3 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Рост продаж произошел на фоне эффекта от расширения ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытия новых магазинов при одновременном дальнейшем восстановлении спроса на бытовую технику и электронику, объясняет компания.

Трафик, включая онлайн и розницу, в I квартале составил около 300 млн посещений, при сохранившемся росте конверсии в покупку. Рост количества новых клиентов в годовом выражении составил более 7%.

Общие онлайн-продажи компании выросли на 24,1% - до 97,9 млрд рублей, составив 75% от GMV группы. Продажи в собственном маркетплейсе электроники выросли на 33% на фоне продолжающего роста количества селлеров и расширения доступного ассортимента. Позитивной динамике также способствовал рост доли продаж товаров с высокой средней стоимостью, обеспечивший рост среднего чека партнёрских товаров в 1,5 раза - до 7,5 тысяч рублей, и повышение частоты покупок на клиента, поясняет компания.

Объем кредитных продаж группы, характеризуемых, в том числе, более высоким средним чеком, в I квартале вырос на 11,5%, при этом доля в продажах составила 15,3%.

В I квартале группа открыла 15 новых магазинов компактного формата в 14 городах России, в том числе вышла в три новых города - Качканар Свердловской области, Соликамск Пермского края и Крымск Краснодарского края.

На конец марта сеть магазинов "М.Видео и Эльдорадо" насчитывала 1245 магазинов всех форматов в 373 городах России. В течение 2024 года компания планирует открытие не менее 100 магазинов "М.Видео" - преимущественно, компактного формата.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. Акции компании обращаются на "Московской бирже".

М.Видео М.Видео-Эльдорадо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ видит опасность недораскрытия информации "под прикрытием" санкционных рисков

ЦБ видит опасность недораскрытия информации "под прикрытием" санкционных рисков

ЦБ думает о введении минимального порога free float для допуска акций к торгам

Президент Бразилии уволил главу нефтекомпании Petrobras

Brent подорожала до $82,89 за баррель

Brent подорожала до $82,89 за баррель

Суд закроет рассмотрение иска Генпрокуратуры к связанным с Global Spirits активам

"Коммерсант" сообщил о согласовании правительством отмены запрета на экспорт бензина

Решетников допустил дальнейшее снижение "аномально низкой" безработицы

США ввели санкции против участника сорвавшейся сделки по продаже Райффайзенбанку доли в Strabag

Мелинда Френч Гейтс покидает Фонд Билла и Мелинды Гейтс, его переименуют

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });